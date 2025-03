Info-Date am Abend: Sondierungen im Wochenend-Modus ++ Vertrauliche Spurensicherung nach sexueller Gewalt in RLP

Die Sondierungsgespräche von Union und SPD werden wohl auch am Wochenende fortgesetzt. Dies und weitere Themen mit Julia Salinas.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und SPD-Chefin Saskia Esken gehen nicht davon aus, dass die aktuelle Runde der Sondierungsgespräche heute fertig wird. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann zeigte sich aber zuversichtlich, dass es in den nächsten zwei Tagen eine Einigung geben wird. Genauer wollte er sich nicht festlegen. Union und SPD sitzen seit dem Vormittag wieder zusammen und sprechen unter anderem über Migration, Bürgergeld und Wirtschaftswachstum.

Nach sexueller Gewalt: Vertraulichkeit und medizinische Hilfe

Opfer von sexualisierter und häuslicher Gewalt können in Rheinland-Pfalz in Zukunft eine vertrauliche Spurensicherung in Anspruch nehmen. Das hat das Gesundheitsministerium in Mainz mitgeteilt. Demnach können zum Beispiel Frauen, die vergewaltigt wurden, sich vertraulich medizinisch versorgen und Spuren sichern lassen – auch wenn sie noch nicht bei der Polizei waren. Sie könnten dann in Ruhe über eine mögliche Strafanzeige entscheiden. Die vertrauliche Spurensicherung sei kostenlos. In Baden-Württemberg gibt es ein solches Angebot bereits. Die Sicherung von Täter-Spuren kann in einem späteren Strafverfahren wichtig sein.