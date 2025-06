Info-Date am Abend: Herzlicher Empfang für Selenskyj beim EU-Sondergipfel ++ Landgericht Koblenz verhängt Haftstrafen für Umsturz-Versuch

Die Staats- und Regierungschefs der EU haben bei einem Sondergipfel in Brüssel über weitere Hilfen für die Ukraine beraten. Dies und weitere Themen des Abends mit Julia Salinas.

An den Gesprächen nahm auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teil, der in Brüssel mit offenen Armen empfangen wurde – knapp eine Woche nach dem Eklat im Weißen Haus. Aus diplomatischen Kreisen hieß es vom Sondergipfel, man habe auch über Erwartungen an einen dauerhaften Frieden in der Ukraine gesprochen. Inzwischen hat Selenskyj den Gipfel wieder verlassen. Einzelheiten, ob und was ihm zugesagt wurde, sind bislang nicht bekannt.

Ein weiteres Thema war die Unterstützung der Ukraine durch die USA. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte, man müsse dafür Sorge tragen, dass diese Hilfe trotz allem weiter gewährleistet sei. Anfang der Woche hatte US-Präsident Donald Trump erklärt, die Hilfe für die Ukraine vorerst einzustellen.

Umsturz in Deutschland? Rädelsführer verurteilt

Das Oberlandesgericht Koblenz hat im Prozess um einen geplanten Umsturz in Deutschland vier Rädelsführer verurteilt. Sie müssen wegen Gründung und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung ins Gefängnis – zwischen sechs und acht Jahre lang. Unter den Verurteilten ist auch eine 77-jährige Frau. Die Gruppe mit dem Namen „Vereinte Patrioten“ plante wohl auch die Entführung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und wollte dabei seine Personenschützer angreifen.

Mit einem mehrwöchigen Stromausfall sollte der Umsturz beginnen, sagte die zuständige Richterin. Es seien bereits 16 konkrete Anschlagsziele ausgespäht gewesen. Nach einem gelungenen Umsturz hätte die Gruppe in einer konstituierenden Sitzung eine neue Verfassung nach Vorbild des Kaiserreichs von 1871 einführen wollen.