Info-Date am Abend: Debatte über das Giga-Finanzpaket von Union und SPD ++ Mannheim arbeitet Todesfahrt auf

In Berlin gibt es kontroverse Debatten über das von Union und SPD geplante Schuldenpaket. Dies und weitere Themen des Abends mit Ralf Hecht.

Die Linke will prüfen lassen, ob ein solches Milliarden-Finanzpaket verfassungskonform wäre. Die Partei erklärte, sie sei zwar offen für Investitionen in die Infrastruktur. Die Schuldenbremse für die Verteidigungsausgaben zu lockern sei allerdings völlig übereilt und demokratisch fragwürdig. Auch die AfD-Fraktion im Bundestag will mögliche Beschlüsse auf ihre Verfassungsmäßigkeit überprüfen lassen.

Der alte Bundestag soll über das Vorhaben entscheiden

Union und SPD hatten gestern angekündigt, die Verteidigungsausgaben von der Schuldenbremse teilweise ausnehmen zu wollen. Außerdem wollen sie ein kreditfinanziertes Sondervermögen von 500 Milliarden Euro für die Infrastruktur beschließen lassen - beides aber noch im alten Bundestag. Im neu gewählten Parlament haben Linke und AfD gemeinsam mehr als ein Drittel der Sitze und könnten die Beschlüsse blockieren.

Neue Erkenntnisse zur Mannheimer Todesfahrt

Der Amokfahrer von Mannheim war seit Jahren in psychiatrischer Behandlung. Das Landeskriminalamt erklärte, das belegten ärztliche Unterlagen und Zeugenaussagen. Auch im vergangenen Jahr sei der 40-Jährige wegen psychischer Probleme stationär behandelt worden. Gegen den Mann aus Ludwigshafen ist gestern Haftbefehl erlassen worden - unter anderem wegen zweifachen Mordes. Am Rosenmontag war er mit seinem Auto in der Mannheimer Innenstadt in eine Menschengruppe gerast und tötete dabei eine 83-jährige Frau und einen 54-jährigen Mann.

OB Specht dankt mutigem Taxifahrer

Zwei der insgesamt 14 verletzten Opfer sind inzwischen außer Lebensgefahr Das teilte das Heidelberger Uniklinikum auf Anfrage des SWR mit. Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht hat außerdem am Nachmittag den Taxifahrer getroffen, der den Täter verfolgt und ihn am Weiterfahren gehindert hat. Specht dankte ihm und lobte seinen Mut.