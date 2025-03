Info-Date am Abend: Selenskyj geht nach dem Eklat im Weißen Haus auf Trump zu ++ Mannheim gedenkt der Opfer der Todesfahrt

per Mail teilen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Streit mit US-Präsident Donald Trump öffentlich bedauert. Dies und weitere Themen des Tages mit Ralf Hecht.

Er sei bereit, unter der Führung Trumps an einem dauerhaften Frieden zu arbeiten, gab er bekannt. Das Treffen in Washington vergangenen Freitag sei nicht so verlaufen wie geplant. Selenskyj schrieb weiter, er wolle künftig konstruktiv zusammenarbeiten und kommunizieren. Das Treffen war eskaliert. Man ging im Streit auseinander.

Tatverdächtiger in Mannheim soll vernommen werden

Nach der tödlichen Autofahrt durch die Fußgängerzone von Mannheim ist der Tatverdächtige aus dem Krankenhaus entlassen worden. Laut Behörden soll er noch heute vernommen werden. Oberbürgermeister Specht sagte, in der Stadt sei deutlich Angst zu spüren. Einige Geschäfte blieben geschlossen. Der 40-jährige Verdächtige aus Ludwigshafen hat gestern mit seinem Auto eine 83-jährige Frau und einen 54-jährigen Mann getötet. Elf weitere Menschen wurden verletzt.

Die Menschen in Mannheim trauern

Die Stadt Mannheim lud zusammen mit der katholischen und der evangelischen Kirche zu einer ökumenischen Andacht in die Citykirche Konkordien ein. Dort wurde gemeinsam getrauert, der Toten gedacht und für die Verletzten gebetet. Im Rathaus liegt ein Kondolenzbuch aus, in das sich Bürgerinnen und Bürger eintragen können. An den städtischen Gebäuden wurde Trauerbeflaggung gehisst.