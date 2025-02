Info-Date am Abend: Bahn bietet im März "Spartickets" an ++ Winter-Bilanz im Südwesten fällt warm und trocken aus

Für bessere Auslastung senkt die Bahn im März die Ticket-Preise. Dies und weitere Themen des Abends mit Sophie Klein.

Bahnreisende müssen im März weniger für Tickets in Fernzügen bezahlen. Wie die Bahn mitteilt, sind Sparangebote geplant, um die ICE-Flotte besser auszulasten . Konkret heißt das: Kürzere Strecken von etwa 100 Kilometern mit dem ICE gibt es ab knapp zehn Euro, mit der Bahncard 25 gar für 7,49 Euro -mittlere Strecken wie etwa Frankfurt-Köln oder Berlin-Leipzig sind ab knapp 15 Euro zu haben. Gerade auf kürzeren und mittleren Strecken verliert der Fernverkehr Fahrgäste an Regionalbahnen, in denen das staatlich subventionierte Deutschland-Ticket gilt. Da die Bahn zugleich immer mehr ihrer bestellten neuen ICE bekommt, wächst das Angebot und die entsprechende Auslastung ist stellenweise nicht gegeben.

Warmer Winter - auch im Südwesten

Der diesjährige Winter war im Südwesten wärmer, trockener und sonniger als gewöhnlich. Zu diesem Ergebnis kommt der Deutsche Wetterdienst in seiner heutigen Winterbilanz. In Rheinland-Pfalz lag die Durchschnittstemperatur um 1,5 Grad über dem langjährigen Mittel, in Baden-Württemberg sogar um zwei Grad. Am höchsten stieg das Thermometer in der vergangenen Woche, als in Kaiserslautern und Metzingen Spitzenwerte von über 18 Grad gemessen wurden – obwohl der Winter sowohl meteorologisch als auch kalendarisch noch andauert.

Außerdem war es in beiden Bundesländern etwa zehn Prozent trockener als im Durchschnitt, dafür aber deutlich sonniger. Auch deutschlandweit lag die durchschnittliche Wintertemperatur höher als im Vergleichszeitraum trotz einer Phase mit strengen Frösten im Februar. Damit war es laut Deutschem Wetterdienst der vierzehnte zu milde Winter in Folge .