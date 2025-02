Info-Date am Abend: Die Union hat viele Fragen ++ Azubis in BW und RLP im Streik

per Mail teilen

Die Unionsfraktion hat NGOs mit einem massiven Fragenkatalog konfrontiert – und erntet Kritik. Dies und weitere Themen des Abends mit Sophie Klein.

SPD, Grüne und Linke kritisieren die Anfrage der Unionsfraktion im Bundestag zur Gemeinnützigkeit von Nichtregierungsorganisationen. Dabei geht es um Einrichtungen, die vom Staat finanziell gefördert werden, darunter Greenpeace und die Deutsche Umwelthilfe. SPD-Chef Lars Klingbeil warnte vor einer Belastung möglicher Koalitionsgespräche . Grünen-Fraktionschefin Britta Hasselmann nennt die Anfrage einen Versuch, Teile der Zivilgesellschaft einzuschüchtern. Die Linken-Politikerin Clara Bünger spricht von einem Angriff auf die demokratische Zivilgesellschaft. Die Union hat sich zu den Vorwürfen bislang nicht geäußert.

Azubis streiken für mehr Geld und Freizeit

Das Bild sieht man derzeit öfter: Menschen mit Trillerpfeifen und Plakaten, die für bessere Arbeitsbedingungen oder mehr Geld auf die Straße gehen. Warnstreiks im öffentlichen Dienst sind im Moment überall in Deutschland an der Tagesordnung. Auch die Gewerkschaftsjugend von Verdi hat zum Streik aufgerufen: Bundesweit haben sich Azubis und dual Studierende daran beteiligt. Einerseits geht es dabei um Geld. Die Ausbildungsvergütungen sollen nach dem Willen der Gewerkschaft angehoben werden - um 200 Euro - es geht laut Gewerkschaftsangaben aber auch um die unbefristete Übernahme nach der Ausbildung in Vollzeit im erlernten Beruf oder einen besseren Freizeitausgleich.