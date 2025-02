Europäische Staats- und Regierungschefs sowie Vertreter der Nato beraten in Paris über den neuesten Stand im Ukraine-Krieg . Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte zu dem Sondergipfel eingeladen - als Reaktion auf die US-Pläne, eigene Gespräche mit Russland zu führen. Für Deutschland ist Bundeskanzler Olaf Scholz nach Paris gereist. Dies und weitere Themen des Abends mit Stefan Bosch:

Die USA werfen Europa vor, zu wenig in die Verteidigung zu investieren. Sie wollen Europa in die Pflicht nehmen, sich stärker zu engagieren, vor allem im Ukraine-Krieg. Ein möglicher Waffenstillstand müsse von den Europäern abgesichert werden, so die Vorstellung in Washington. Die Adressaten dieser Forderung, also die Europäer, reagierten überrascht.

Großbritannien und Schweden haben unterdessen bereits erklärt, dass sie sich durchaus vorstellen könnten, sich an Friedenstruppen in der Ukraine zu beteiligen. Die Bundesregierung hält sich bislang zurück und sagt, dass es zuerst einmal eine Waffenruhe geben müsse.

Erstes Treffen zwischen Lawrow und Rubio morgen in Saudi-Arabien

Erste Gespräche darüber stehen morgen in der saudischen Hauptstadt Riad an, zwischen den Außenministern der USA, Marco Rubio, und Russlands, Sergei Lawrow . Europäer und auch die Ukraine sollen nicht dabei sein. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zeigte sich darüber irritiert. Er sagte, dass Gespräche ohne ukrainische Beteiligung nichts brächten. Das sieht nun offenbar auch US-Außenminister Rubio so. Er sagte am Mittag, dass die Gespräche in Riad noch keine echten Verhandlungen seien. An solchen müssten sowohl die Ukraine als auch die EU teilnehmen.

Hauseinsturz in Stutensee: Mann nach Rettung gestorben

In Stutensee bei Karlsruhe ist ein Mann nach einer Explosion in seinem Haus gestorben. Das Einfamilienhaus war am Morgen zusammengestürzt, Trümmer hatten den 73-Jährigen unter sich begraben. Zwar konnte der Mann nach sechs Stunden gerettet werden, er erlag jedoch kurz darauf seinen schweren Verletzungen. Was die Explosion ausgelöst hat, ist noch unklar.