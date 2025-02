Info-Date am Abend: Münchner Sicherheitskonferenz beginnt mit Schlagabtausch zwischen USA und EU ++ RP-Gesundheitsminister will insolvente DRK-Kliniken retten

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und US-Vizepräsident JD Vance haben sich einen heftigen Schlagabtausch geliefert. Dies und weitere Themen des Abends mit Jonathan Hadem.

Auf der Münchner Sicherheitskonferenz hat der neue US-Vizepräsident JD Vance gesprochen . Er hat die Anwesenden sehr überrascht, denn vermutlich war seine Rede das genaue Gegenteil von dem, was die anwesenden Spitzenpolitikerinnen und -politiker sowie auch Beobachterinnen und Beobachter erwartet hatten. Vom US-Vizepräsidenten gab es kein Wort zur Lage in der Ukraine oder möglichen Truppenabzügen aus Europa, sondern Vance sprach stattdessen über einen Demokratieverlust in Europa , den er feststelle. Dieser sei besorgniserregender als alle Bedrohungen von außen. Vance kritisierte konkret die Tatsache, dass Online-Plattformen in der EU aufgefordert seien, gegen Hassrede vorzugehen - für ihn eine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Er warb auch für Kooperation mit der AfD .

Rettung für DRK-Kliniken in Rheinland-Pfalz?

Für die fünf neuen von der Insolvenz betroffenen DRK-Kliniken in Rheinland-Pfalz gibt es mehrere Interessenten. Das hat Gesundheitsminister Hoch mitgeteilt und erklärt, er sei zuversichtlich, dass für jeden Standort eine Lösung gefunden werde. Das DRK hatte vor gut einer Woche für die Kinder- und Jugendpsychiatrie in Bad Neuenahr, das international bekannte Schmerzzentrum in Mainz, die Kamillus Klinik Asbach sowie die Tageskliniken Bad Kreuznach und Worms Insolvenz angemeldet und seinen Ausstieg aus dem Klinik-Betrieb bekanntgegeben. Der Grund für den Ausstieg waren nach Angaben des DRK-Landesverbands die wirtschaftlichen Belastungen. Im Dezember hatte das DRK schon für fünf Kliniken im Land Insolvenz angemeldet, dann waren Anfang Februar weitere fünf Kliniken in Rheinland-Pfalz dazugekommen.