Info-Date am Abend: Hitzige Debatte im Bundestag vor der Wahl ++ IG Metall warnt vor Deindustrialisierung

Der Bundestag hat sich heute ein letztes Mal vor der Wahl am 23. Februar getroffen. Die Debatte zur Situation in Deutschland war hitzig - neue Meinungen oder Vorwürfe gab es aber nicht. Die Diskussion war vom Wahlkampf geprägt. Regierung und Opposition lieferten sich einen heftigen Schlagabtausch. Kanzler Olaf Scholz (SPD) sagte, Unionskandidat Friedrich Merz (CDU) gefährde mit seinen Migrationsplänen die europäische Integration. Merz kritisierte vor allem die Wirtschaftspolitik der Regierung: Die habe für mehr Arbeitslose und mehr insolvente Unternehmen gesorgt. Grünen-Kandidat Robert Habeck warnte davor, den Klimaschutz zu vernachlässigen - und AfD-Co-Chefin Alice Weidel behauptete, eine grundlegende Wende gebe es in wichtigen Politikbereichen nur mit der AfD.

IG Metall warnt vor Deindustrialisierung

Die Gewerkschaft IG Metall warnt vor einer Deindustrialisierung unter anderem in Rheinland-Pfalz. Eine Betriebsrats-Umfrage unter größeren Unternehmen zeigt demnach: Im IG Metall Bezirk Mitte sind mehr als 14.000 Arbeitsplätze von einem angekündigten oder geplanten Stellenabbau betroffen. Die Unternehmen litten unter hohen Energiekosten und der schwachen Auftragslage – aber auch unter einer mangelnden Innovationsfähigkeit der Arbeitgeber, so die IG Metall. Neue Projekte wie die Batteriefabrik in Kaiserslautern lägen auf Eis. Gebraucht würden mehr private und öffentliche Investitionen.