Info-Date am Abend: US-Regierung rudert bei Gaza-Plänen zurück ++ Warnstreiks behindern Post-Zustellung im Südwesten

Das Weiße Haus hat die umstrittenen Gaza-Pläne von US-Präsident Donald Trump relativiert. DIes und weitere Themen des Abends mit Julia Salinas.

Nach scharfer internationaler Kritik an den Vorschlägen von US-Präsident Trump zur Zukunft des Gazastreifens bemüht sich das Weiße Haus darum, dessen Ideen zu relativieren. Trump hat nach Angaben einer Sprecherin klargestellt, dass die Menschen nur vorübergehend aus dem Palästinensergebiet umgesiedelt werden müssten, um einen Wiederaufbau zu ermöglichen. Außenminister Marco Rubio sagte, Trumps Ideen seien nicht als feindseliger Schritt gedacht, sondern ein großzügiges Angebot. Es gehe den USA darum, das Küstengebiet wieder bewohnbar zu machen. Der Nationale Sicherheitsberater Michael Waltz betonte, Trump habe frische Ideen eingebracht. Sie könnten ein Impuls für die betroffenen Länder sein, eigene Lösungen zu entwickeln.

Sechster Streiktag bei der Post

Bei der Deutschen Post wurde heute wieder gestreikt. Den sechsten Tag in Folge - und in größerem Umfang als bisher. In Baden-Württemberg hatte Verdi die Beschäftigten in 28 Regionen zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Dabei sollte in allen Schichten gestreikt werden, und zwar sowohl in der Brief- und Verbund- als auch der Paketzustellung. Jeder zehnte Brief ist laut Post liegengeblieben.

Unter anderem waren die Regionen Stuttgart, Tübingen, Donaueschingen und die Landkreise Göppingen, Baden-Baden und der Ortenaukreis betroffen. In Rheinland-Pfalz waren laut Verdi die Beschäftigten in allen Landkreisen zum Streik aufgerufen.

Verdi und Post liegen weit auseinander

Die Gewerkschaft fordert in den aktuellen Tarifverhandlungen mindestens sieben Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von zwölf Monaten sowie drei zusätzliche Urlaubstage. Der Post gehen die Forderungen zu weit. Sie verweist darauf, dass immer weniger Briefe verschickt werden und sie derzeit viel Geld in Innovationen steckt. Der Spielraum für Lohnerhöhungen sei deshalb sehr gering. Die nächste Verhandlungsrunde findet am kommenden Mittwoch statt.