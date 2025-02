Info-Date am Abend: FDP setzt in der Migrationspolitik auf Einigkeit ++ Lastwagenhersteller Daimler Truck plant Milliarden-Sparprogramm

Im Streit über die Migrationspolitik will die FDP noch vor der Bundestagswahl eine Einigung mit SPD, Grünen und Union erzielen. Dies und weitere Themen des Abends mit Christian Rönspies.

Ein entsprechender Beschluss zur Migrationspolitik im Bundestag wäre bereits nächste Woche möglich, heißt es in einem Schreiben von FDP-Fraktionschef Christian Dürr. Er will dafür Teile der Migrationspläne der Union, aber auch von SPD und Grünen einbringen. Beim Unions-Vorhaben geht es unter anderem um mehr Rechte für die Bundespolizei und eine Aussetzung des Familiennachzugs bei Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutz. Die Reaktionen anderer Parteien auf den Vorschlag der FDP sind verhalten. Grüne und SPD winken ab, in der CDU wird von Wahlkampftaktik gesprochen.

Wut und Enttäuschung bei Beschäftigten

Der Lastwagenhersteller Daimler Truck will bis 2030 eine Milliarde Euro in Europa sparen. In Betriebsversammlungen an den verschiedenen Standorten sollten die Beschäftigten jetzt erste Informationen bekommen. Laut Gesamtbetriebsrat gab es aber nichts Konkretes. Er berichtet von Wut und Enttäuschung der Beschäftigten und forderte die Betriebsleitung auf, zu sagen, wo und wie genau gespart werden soll. Ein Sprecher der Geschäftsleitung sagte, es stehe alles auf dem Prüfstand, auch die Zahl der Stellen.