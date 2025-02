Info-Date am Abend: CDU hat ihr Sofortprogramm zur Migration beschlossen ++ Skandal im Turnsport weitet sich auf Mannheim aus

Die CDU hat auf ihrem Parteitag in Berlin ein Sofortprogramm zur Wirtschafts- und Migrationspolitik beschlossen. Dies und weitere Themen des Abend mit Christian Rönspies.

In ihrem Programm fordert die CDU niedrigere Stromsteuern und steuerfreie Überstundenzuschläge, außerdem einen Abbau von Bürokratie und Anreize für Menschen, die im Rentenalter freiwillig weiterarbeiten. Bei der Migration plant die CDU – wie bereits bekannt - dauerhafte Kontrollen und Zurückweisungen an den Grenzen. Auch ein unbefristeter Arrest für ausreisepflichtige Straftäter steht in dem Programm. CDU-Chef Friedrich Merz kündigte an, die Punkte im Fall eines Wahlsiegs der Union schnell umzusetzen. Partei-interne Kritik an dem Papier gab es kaum.

Skandal im Turnsport: Kultusministerium wusste lange nichts

Körperliche und seelische Gewalt im Turnsport – die Missbrauchsvorwürfe weiten sich aus. Nach dem Kunstturnforum Stuttgart gerät nun auch der Stützpunkt Mannheim in den Fokus. Die deutsche Turn-Rekordmeisterin Elisabeth Seitz berichtet in der ARD-Sportschau von überharten und autoritären Trainingsmethoden. Das Thema hat inzwischen auch den Landtag von Baden-Württemberg erreicht, und zwar mit einer Anfrage der SPD-Fraktion, die dem SWR vorliegt. Das zuständige Kultusministerium hat demnach erst durch Medienberichte von der Sache erfahren.