Info-Date am Abend: Union hält an Zeitplan für Migrationsanträge fest ++ viele Kindergartenkinder in BW haben Förderbedarf in Deutsch

Die CDU-CSU-Fraktion plant am Freitag Anträge zur Verschärfung des Asyl- und Zuwanderungsrechts in den Bundestag einzubringen. Das Wichtigste am Abend mit Pascal Fournier.