Die Tat in Aschaffenburg ist auch heute noch das bestimmende Thema. Zwei Opfer sind nach dem Messerangriff noch im Krankenhaus: ein zweijähriges Mädchen und ein 72-jähriger Mann. Eine dritte Verletzte wurde mittlerweile entlassen. Dies und weitere Themen des Abends mit Constance Schirra.

Für morgen ruft ein Bündnis verschiedener Gruppen zu einer Gedenkveranstaltung auf. Dabei soll auch gegen eine Instrumentalisierung der Tat Position genommen werden. Die zentrale Trauerfeier der Stadt Aschaffenburg ist für Sonntag geplant.

Union will kommende Woche Anträge zur Verschärfung der Migrationspolitik einbringen

Die Union will kommende Woche im Bundestag Vorschläge für eine strengere Migrationspolitik machen - und darüber abstimmen lassen. Mögliche Mehrheiten mit der AfD nimmt CDU-Chef Friedrich Merz dabei offenbar in Kauf. CDU und CSU wollen einen Antrag in den Bundestag einbringen, um einen radikalen Kurswechsel in der Asylpolitik durchzusetzen. Dabei ist der Union egal, wer diesem Antrag zustimmt, also auch wenn die AfD das sein sollte. Merz hatte sich nach den Messerangriffen in Aschaffenburg für ein faktisches Einreiseverbot für Menschen ohne gültige Dokumente ausgesprochen, auch wenn sie um Asyl bitten. Außerdem will er Ausreisepflichtige bis zur Abschiebung in Haft nehmen und alle Grenzen kontrollieren.

Kritik an Plänen kommt auch aus der Union

Die Vorschläge der Union sind rechtlich umstritten. Merz eigener Parteikollege, der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul sprach von "Nebelkerzen Aktionismus", der keinem etwas bringe. Die Gewerkschaft der Polizei hält es für ausgeschlossen, 3.800 Kilometer Binnengrenze kontrollieren zu können. Dazu seien nicht hunderte, sondern tausende zusätzliche Kollegen nötig.

SPD und Grüne lehnen die Pläne auch aus rechtlichen Gründen ab. SPD-Generalsekretär Matthias Miersch warnte Merz außerdem davor, die so genannte Brandmauer zur AfD zu durchbrechen.

Polioviren auch in Stuttgarter Abwasser entdeckt

Experten haben in Abwasser-Proben eines Klärwerks in Stuttgart Polioviren nachgewiesen. Das hat das Robert-Koch-Institut heute mitgeteilt. Die Erreger waren bereits in anderen Städten entdeckt worden, auch in Mainz. Grund zur Sorge besteht nach Meinung von Experten nicht, die Ständige Impfkommission empfiehlt aber, versäumte Impfungen gegen Kinderlähmung nachzuholen.