Bei einem Messerangriff in Aschaffenburg sind zwei Menschen getötet worden, darunter ein zweijähriges Kind . Ein 28-jähriger Tatverdächtiger aus Afghanistan wurde festgenommen. Dies und weitere Themen des Abends mit Constance Schirra.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder reagierte erschüttert auf die Tat. Der CSU-Politiker sagte, es sei ein entsetzlicher Tag. Er sprach von einer feigen und niederträchtigen Tat, die restlos aufgeklärt werden müsse.

Zwei Tote, zwei schwer Verletzte nach Angriff in einem Park

Bei dem Messerangriff in einem Park war neben dem Jungen ein 41-jähriger Mann ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt. Der tatverdächtige Asylbewerber soll laut einem Bericht des "Spiegel" schon vorher psychisch auffällig gewesen sein.

Tübinger Verpackungssteuer auf Einwegverpackungen ist verfassungsgemäß

Städte und Gemeinden in Deutschland dürfen Verpackungssteuern auf Einwegprodukte einführen. Das Bundesverfassungsgericht hat den Weg dafür frei gemacht. Tübingen erhebt seit 2022 eine Steuer auf den Verbrauch nicht wieder verwendbarer Verpackungen. Dagegen hatte die Betreiberin einer McDonalds-Filiale in Tübingen geklagt - sie scheiterte vor dem Bundesverfassungsgericht. Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer begrüßte die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband in Freiburg sieht sie im SWR Aktuell-Gespräch mit "gemischten Gefühlen".