US-Präsident Donald Trump hat - gerade im Amt - schon etliche Dekrete unterzeichnet. Mit welchen Konsequenzen? Dies und weitere Themen des Abends hören Sie bei Constance Schirra.

An der Grenze zu Mexiko gilt jetzt der Notstand, die Armee überwacht den Grenzübergang. Anhänger, die beim Angriff auf das US-Kapitol im Januar 2021 beteiligt waren, sind begnadigt, hochrangige Regierungsbeamte dagegen entlassen. Die USA setzen vorerst ihre Entwicklungshilfe aus. Todesstrafen werden vollstreckt. Die USA steigen aus dem Pariser Klimaabkommen und aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aus.

Fridays for Future: Deutschland muss für USA beim Klima in Bresche springen

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: Zu Trumps Entscheidung, die USA aus dem Pariser Klimaabkommen zu entlassen, sagte die Aktivistin von Fridays for Future, Luisa Neubauer, andere Staaten, wie Deutschland und die EU-Länder, müssten in Sachen Klima nun für die USA in die Bresche springen. Zum beschlossenen Austritt der USA aus der WHO gab es eine Stellungnahme der Organisation . Aus der geht hervor, dass man nicht gewillt ist, sofort alle Hoffnung aufzugeben.

Grundwasser in Mittelbaden noch stärker verseucht

Das Grundwasser in Mittelbaden ist auf einer deutlich größeren Fläche mit der Chemikalie PFAS verunreinigt als bislang angenommen . Das geht aus Untersuchungen der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg hervor. Zwischen Bühl und Rastatt sind laut Stadtwerken Rastatt etwa 127 Quadratkilometer Fläche PFAS-belastet. Das entspreche einer Verdreifachung der Fläche im Vergleich zu den Werten von 2020.