Es ist ein Tag, an dem die ganze Welt mit gemischten Gefühlen nach Washington schaut. Dort hat Donald Trump, traditionell um 12 Uhr Ortszeit, sein Amt als 47. Präsident der USA angetreten . Dies und weitere Themen des Abends mit Constance Schirra.

Donald Trump wird mit 78 Jahren und sieben Monaten der älteste Präsident sein, der in Amerika je vereidigt wurde. In dem Alter ist man empfindlicher, die Zeremonie wurde wegen der Kälte ins Innere des Kongressgebäudes verlegt. Was der Stimmung draußen offenbar keinen Abbruch tut:

Zehntausende harrten bei klirrender Kälte aus

"Es ist tatsächlich klirrend kalt, in der Innenstadt von Washington", wie unser Korrespondent Ralf Borchard berichtet. "Es sind zehntausende Trump-Anhänger in der Stadt, aus dem ganzen Land, zum Teil auch aus Europa und Deutschland gekommen. Sie stehen teils seit 4 Uhr früh an“, so unser Korrespondent. Auch die Zeit vor der Amtseinführung ist in den USA traditionell geregelt. Wie so ein Tag abläuft, erfahren Sie hier.

Offenbar Besucherrekord im Jahr 2024 in Baden-Württemberg

Es war wohl ein Rekordjahr für die Tourismusbranche in Baden-Württemberg. Die Zahlen für Dezember fehlen zwar noch, aber alle anderen sprechen dafür, dass noch nie so viele Touristen nach Baden-Württemberg gekommen sind, wie 2024. Das hat Staatssekretär Patrick Rapp (CDU) aus dem Landeswirtschaftsministerium heute auf der Touristik-Messe CMT in Stuttgart gesagt.