Info-Date am Abend: Israelische Armee entlässt Offiziere und Rheinland-Pfalz will mit Ruanda Pflegekräfte ausbilden

per Mail teilen

Als Konsequenz aus dem tödlichen Angriff auf den Konvoi einer Hilfsorganisation im Gazastreifen hat die israelische Armee zwei Offiziere entlassen. Dies und weitere Themen des Abends mit Alfred Schmit.

Die Offiziere hätten gegen Einsatzregeln und Befehle verstoßen, hieß es. Gegen drei weitere Militärangehörige laufen Disziplinarmaßnahmen. Zuvor hatten Israels Ministerpräsident Netanjahu und andere hochrangige Politiker den Angriff als schweren Fehler bezeichnet. Sieben Menschen waren bei dem Angriff Anfang der Woche getötet worden.

Kooperation gegen den Fachkräftemangel

Rheinland-Pfalz und Ruanda wollen gemeinsam Pflegekräfte ausbilden. Das vereinbarten Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und der Präsident von Ruanda, Kagame. In dem afrikanischen Land gibt es viele junge Menschen ohne Berufsperspektive - und Rheinland-Pfalz kann nicht alle seine Ausbildungsplätze besetzen. Dreyer besucht derzeit das rheinland-pfälzische Partnerland. Anlass ist das Gedenken an den Genozid in Ruanda vor 30 Jahren. Damals hatten radikale Hutu hunderttausende Angehörige der Tutsi-Minderheit getötet.