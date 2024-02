Info-Date am Abend: RAF-Terroristin Daniela Klette festgenommen und schockierende Zustände in Heidelberger Einrichtung für suchtkranke Straftäter

per Mail teilen

Ermittlern ist ein spektakulärer Erfolg gelungen. Sie haben in Berlin die RAF-Terroristin Daniela Klette festgenommen. Das und weitere Themen des Abends mit Moritz Braun.

Die heute 65 Jährige soll zur sogenannten "dritten Generation" der linksterroristischen Rote Armee Fraktion gehören. Dieser Gruppierung werden unter anderem der Mord an Treuhandschef Carsten Rohwedder 1991 und der Anschlag auf den Neubau der JVA Weiterstadt in Hessen 1993 vorgeworfen.

Wohl keine Anklage wegen Terrortaten

Klette wird sich nach derzeitigem Stand nicht für die Terroranschläge der RAF vor Gericht verantworten müssen. Aber ihr wird in sechs Haftbefehlen die Beteiligung an jenen sechs Raubüberfällen zur Last gelegt. Die Raubserie startete nach der 1998 erklärten Selbstauflösung der RAF. Dabei ging es um Beschaffungskriminalität für das Leben im Untergrund.

Leben mit Scheinidentität

Klette soll sich Claudia genannt und in Berlin-Kreuzberg gelebt haben. Dort habe sie "Mathenachhilfe gegeben und zu Weihnachten Kekse verschenkt", teilten die Ermittler mit. Von Klette gab es nur Fahndungsbilder aus der Zeit vor mehr als 30 Jahren. Sie konnte an Hand von Fingerabdrücken identifiziert werden.

