per Mail teilen

Erstmals seit zehn Jahren hat das Bundeslandwirtschaftsministerium wieder eine Waldinventur vorgelegt – die Themen des Abends mit Julia Kretschmer:

Der Bericht von Landwirtschaftsminister Cem Ozdemir gibt wenig Anlass zur Freude: Beispielsweise hat der Wald in den letzten Jahren mehr Kohlenstoff abgegeben als aufgenommen. Dadurch verschlimmern sich die Folgen des Klimawandels. Insbesondere die Trockenheit und der Käferbefall machen den Wäldern zu schaffen. Die gute Nachricht: Die Waldfläche in Deutschland bleibt stabil und auch der Anteil an Laubbäumen wächst.

Wettbewerbsfähigkeit am BASF-Stammsitz soll gestärkt werden

Die Führung des Chemieriesen und die rheinland-pfälzische Landesregierung haben sich zu turnusmäßigen Beratungen getroffen. Bei dieser Gelegenheit hat Wirtschaftsministerin Schmitt bessere Rahmenbedingungen für Unternehmen gefordert. BASF-Chef Markus Kamieth sprach von herausfordernden Zeiten. Gebraucht würden eine nachhaltigen Energie- und Rohstoffversorgung und weniger bürokratische Hürden.