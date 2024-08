Info-Date am Abend: Bundeskanzler Scholz besucht Solingen ++ neues Schuljahr in RLP startet mit alten Problemen

per Mail teilen

Die Politik in Deutschland sucht nach den richtigen Antworten auf die Messerattacke von Solingen. Ein schärferes Waffenrecht und mehr Abschiebungen kündigt der Bundeskanzler an.

Eine rasche Verschärfung des Waffenrechts und mehr Abschiebungen von Flüchtlingen ohne Aufenthaltsrecht - diese Konsequenzen will Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) aus dem Anschlag von Solingen mit drei Toten und acht Verletzten ziehen. Außerdem verlangt er eine harte Bestrafung des Täters. "Das war Terrorismus, Terrorismus gegen uns alle, der unser Leben, unser Miteinander bedroht", sagte Scholz bei einem Besuch am Tatort in Solingen. Dies werde man niemals hinnehmen und akzeptieren.

Der Kanzler will über die notwendigen Konsequenzen auch mit dem CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz beraten, der zuvor erneut seine Bereitschaft zur Zusammenarbeit angeboten hatte. Nach einem Bericht des "Handelsblatts" soll das Treffen bereits am Dienstag stattfinden.

Neues Schuljahr in RLP: Probleme wie Lehrermangel bleiben

Mehr Ganztagsschulen, eine bessere digitale Anbindung, intensiverer Deutschunterricht und mehr Alltagsthemen in den Klassen: die Liste mit Forderungen von Schülern, Eltern sowie Gewerkschaften nach dem Ende der Sommerferien in Rheinland-Pfalz ist lang.

Dass genügend Lehrkräfte sowie vor allem auch Schulpsychologen und Schulsozialarbeiter an den Schulen im Einsatz sind, steht ebenfalls ganz oben auf der Prioritätenliste. Und um beim Lehrermangel Abhilfe zu schaffen, hat der Verband Bildung und Erziehung (VBE) bessere Arbeitsbedingungen in den Schulen gefordert.