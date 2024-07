Info-Date am Abend: Starmer neuer britischer Premier ++ Vorfreude auf EM-Viertelfinale in STG

In Großbritannien hat die Labour-Partei die Unterhauswahl wie erwartet haushoch gewonnen. Damit sind nach 14 Jahren die Konservativen erstmals abgewählt. Was heißt das für die Partei? "Das ist das Ende der Konservativen Partei, so wie wir sie kennen", sagt der britische Historiker und Politikwissenschaftler Anthony Glees im SWR. Was er der Labour-Partei um Parteichef Keir Starmer jetzt zutraut und was das für Brexit und Bevölkerung heißt, erklärt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Albrecht Ziegler.