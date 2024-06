Info-Date am Abend: Extremismus in Deutschland nimmt nachweislich zu ++ RLP-Minister beschließen Regeln zur Cannabis-Kontrolle

per Mail teilen

Verfassungsschützer sind besorgt: Der Extremismus in Deutschland nimmt immer mehr zu und bedroht die Demokratie. Dies und weitere Themen des Abends mit Alfred Schmit.

Es gibt mehr Extremismus in Deutschland, es gibt mehr antisemitische Straftaten - und neuerdings ist eine Jugend-Organisation unter Beobachtung, die öffentlichkeitswirksam den Klimawandel anprangert. Das sind drei Schwerpunkte im neuen Verfassungsschutzbericht mit Informationen aus dem Jahr 2023. Islamistischer Terror ist nach Ansicht der deutschen Verfassungsschützer auch weiterhin eine Bedrohung.

Extremismus bedroht die Demokratie

Im Grunde genommen hat die Gefahr durch politische und religiöse Extremisten in allen Bereichen zugenommen. Das hat Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang bei der Vorstellung des Berichts gesagt. Bundesinnenministerin Nancy Faeser sieht die Demokratie durch diese Entwicklung stark unter Druck.

Rheinland-Pfalz will Cannabis-Konsum regeln

Der Ministerrat von Rheinland-Pfalz hat Regeln zur Kontrolle des Cannabisgesetzes beschlossen. Demnach sollen die Ordnungsämter dafür zuständig sein, Regelverstöße zu kontrollieren und zu verfolgen. Um Kinder und Jugendliche zu schützen, soll der Konsum in Anwesenheit Minderjähriger, bzw. im Umfeld von Schulen, Kitas, Sportstätten oder Spielplätzen verboten sein. Für den gemeinschaftlichen Anbau von Cannabis in Vereinigungen wird eine behördliche Erlaubnis benötigt. Anträge dafür können ab 1. Juli beim Landesamt für Soziales in Mainz gestellt werden.