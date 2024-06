Info-Date am Abend: Hochwasserlage in Bayern bleibt kritisch ++ Frau badet in überfluteter Unterführung

Die Hochwasserlage in Bayern bleibt nach Aussage von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ernst. Das Land werde mindestens 100 Millionen Euro an Finanzhilfe für vom Hochwasser Betroffene bereitstellen. In Passau hat der Donau-Pegelstand zehn Meter erreicht, der Anstieg scheint sich aber zu verlangsamen.

Leichte Entspannung in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg hat sich die Lage nach den Worten von Landesumweltministerin Thekla Walker (Grüne) an vielen Orten entspannt, in Oberschwaben aber noch nicht ganz. Weiter sagte sie, die Investitionen in den Hochwasserschutz hätten sich ausbezahlt, vielerorts sei es deshalb glimpflich abgelaufen, so die Grünen-Politikerin.

Frau badet in überschwemmter Unterführung

Im niederbayerischen Deggendorf hat eine Frau das Hochwasser genutzt, um schwimmen zu gehen – in einer vollgelaufenen Fußgängerunterführung. Die Feuerwehr habe bei einer Kontrollfahrt am Montagabend die Frau im Badeanzug gesehen und aus dem Wasser gerufen, so eine Rathaussprecherin. Auch Stadtbrandinspektor Tim Rothenwöhrer erklärte, dass sich Menschen am Hochwasser nicht an Absperrungen hielten und versuchten, Selfies zu machen.