per Mail teilen

Welches Krankenhaus ist für mein medizinisches Problem das Beste? Und lohnt es sich auch, dafür eine längere Anfahrt in Kauf zu nehmen? Diese und ähnliche Fragen soll seit heute ein Online-Vergleichsportal der Bundesregierung beantworten: Der Bundesklinikatlas. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat ihn vorgestellt und gleich kräftig beworben: Der Klinik-Atlas sei für jedermann zu bedienen und funktioniere teils sogar mit umgangssprachlichen Eingaben.

Unwetter in RLP: teils höchste Warnstufe

Die Unwetterlage in Rheinland- Pfalz entwickelt sich unterschiedlich. Die Regenprognosen für das Ahrtal wurden nach unten korrigiert, auch in der Vorderpfalz erwarten die Behörden keine Überschwemmungen mehr. In anderen Gebieten ist die Lage schlechter. Dauerregen lässt einige Flüsse und Bäche rasch ansteigen. Besonders betroffen ist die Südwestpfalz. Dort könnte es örtlich auch zu Evakuierungen kommen. Der Deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Unwetterwarnung vor extrem ergiebigem Dauerregen herausgegeben (Stufe 4 von 4). Sie gilt für ganz Rheinland-Pfalz bis Samstag, 2 Uhr. Es bestehe die Gefahr, dass es zu Erdrutschen komme. Zudem könnten Straßen und Unterführungen überflutet werden.