Info-Date am Abend: Rekord-Polizeieinsatz beim ESC ++ Neue BW-Kampagne zur Europawahl

Im schwedischen Malmö findet Morgen das große Finale des Eurovision Song Contest statt. Schon die ganze Woche gab es deshalb besondere Sicherheitsvorkehrungen in der Stadt wegen Protesten rund um den Gazakrieg. Nachdem die israelische Teilnehmerin Eden Golan nun im Finale steht, drohen weitere Proteste. Die schwedische Polizei spricht von einem der größten Einsätze in der Geschichte des Landes.

BW-Kampagne zur Europawahl

Die baden-württembergische Landesregierung hat in Stuttgart eine Europawahl-Kampagne gestartet. In 14 Städten verteilt über ganz Baden-Württemberg soll in den kommenden Wochen für die Europawahl geworben werden. Damit will die Landesregierung die Bürgerinnen und Bürger motivieren, am 9. Juni ihre Stimme abzugeben.