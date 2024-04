Zur Begründung verwiesen die New Yorker Richter auf Verfahrensfehler. Eine Neuverhandlung wurde angeordnet. Das und weitere Themen des Abends mit Florian Zelt

Frauen seien als Zeuginnen zugelassen worden, obwohl deren Fälle nicht Gegenstand der Anklage gewesen seien. Dadurch sei der ehemalige Hollywood-Produzent benachteiligt worden, teilte der Obersten Gerichtshof in New York mit.

Zwei Urteile, zusammen 39 Jahre Haft

Weinstein war in einem spektakulären Prozess 2020 wegen sexuellen Missbrauchs und Vergewaltigung zu 23 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Er sitzt derzeit seine Haft in einem Gefängnis im Bundestaat New York ab. In einem weiteren Verfahren in Los Angeles war Weinstein noch einmal zu 16 Jahren Haft verurteilt worden.

Mehr als 500 Menschen nach Wasenbesuch erkrankt

Nach Auskunft der Stadt Stuttgart hätten die meisten Erkrankten eine Feier in einem Festzelt besucht. Als Erreger wird der Norovirus vermutet – die Betroffenen leiden unter Übelkeit, Erbrechen und Durchfall.