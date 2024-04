Info-Date am Abend: Faeser lobt Festnahme von Spionen im Dienst Chinas ++ Mordurteil nach Raser-Unfall in Heilbronn

per Mail teilen

Als „großen Erfolg“ hat die Innenministerin die Festnahme dreier Männer bezeichnet, die im Auftrag Chinas spioniert haben sollen.

Die Verdächtigen kommen aus Bad Homburg und Düsseldorf. Sie stehen im Verdacht, für den chinesischen Geheimdienst Technologien ausgespäht haben, die auch militärisch genutzt werden kann.

Faeser warnt vor „erheblicher Gefahr“

Die drei Deutschen sollen über eine Tarn-Firma versucht haben, an Informationen von technischen Universitäten zu gelangen. Dabei soll es vor allem um Wissen aus dem Bereich Maschinenbau gegangen sein. Ministerin Faeser sieht durch chinesische Spionage eine so wörtlich „erhebliche Gefahr in Wirtschaft, Industrie und Wissenschaft“.

Neun Jahre Haft für Raserunfall

Das Landgericht Heilbronn hat den 21 Jährigen wegen Mordes zu einer Jugendstrafe verurteilt. Er war mit stark überhöhter Geschwindigkeit in einer Tempo 40-Zone in das Auto eines Mannes gerast, der noch an der Unfallstelle starb.