Info-Date am Abend: Lage zwischen Iran und Israel weiter angespannt ++ Klosterinsel Reichenau feiert "Welterbe des Mittelalters"

Zahlreiche Politikerinnen und Politiker haben Israel und Iran heute zur Zurückhaltung aufgerufen. Im Iran hatte es in der Nacht mehrere Explosionen gegeben, iranische Staatsmedien meldeten, über der Stadt Isfahan seien drei Drohnen abgeschossen worden. US-Medien berufen sich auf Regierungskreise in Washington und berichten, es habe sich um eine israelische Vergeltungsaktion für den iranischen Angriff auf Israel am vergangenen Wochenende gehandelt. Der Iran widerspricht der Darstellung. Es handele sich eher um Infiltration als um einen Angriff von außerhalb.

1300 Jahre Klosterinsel Reichenau: "Welterbe des Mittelalters"

Als eine "Wiege der Wissenszivilisation" hat Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) die Klosterinsel Reichenau im Bodensee heute bezeichnet. Nämlich beim Festakt zur Eröffnung der Landesausstellung "Welterbe des Mittelalters" dort. Zu sehen sind zum Beispiel Handschriften, die an den Film "Der Name der Rose" erinnern - sie gehören zu den wertvollsten der Welt. Teile der Ausstellung sind jeweils auf der Reichenau selbst und im Archäologischen Landesmuseum in Konstanz zu sehen.