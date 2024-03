Info-Date am Abend: CDU stellt Grundsatzprogramm vor und KABS startet Jagd auf Mücken

Die CDU hat unter anderem zum Thema Chancengleichheit ein neues Grundsatzprogramm ausgearbeitet. Auf sechs Regionalkonferenzen soll es zusammen mit der Basis ausdiskutiert werden.

Neues CDU-Grundsatzprogramm: “Frauen brauchen überall Gleichstellung“

Heute ist Internationaler Frauentag - also lohnt sich der Blick darauf, was die CDU sich in Sachen Gleichstellung vornimmt. Dazu heißt es im neuen Grundsatzprogramm sinngemäß: Frauen bräuchten die besten Chancen auf eine gute Bildung, auf faire und gleiche Löhne, auf sichere Arbeitsplätze und beruflichen Aufstieg.

CDU-Vizevorsitzende Breher: "Elterngeld muss weiterentwickelt werden".

Nach Ansicht der Vize-Vorsitzenden der CDU, Silvia Breher, ist das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf eines der wichtigsten Themen, um einen großen Schritt in Richtung Gleichberechtigung zu gehen. Man müsse etwa über eine Wochenarbeitszeit statt einer täglichen Arbeitszeit diskutieren, sagte die CDU-Politikerin im SWR-Tagesgespräch. Auch das Elterngeld – die Erfolgsmethode der vergangenen Jahre überhaupt – müsse weiterentwickelt werden, so Breher weiter.

Internationaler Frauentag – tausende Menschen gehen auf die Straße

Anlässlich des Internationalen Frauentags finden auf der ganzen Welt Kundgebungen und Demonstrationen statt, bei denen Gleichberechtigung und Gerechtigkeit gefordert werden. Das diesjährige Motto lautet "Inspire Inclusion", um die Bedeutung von Vielfalt zu unterstreichen.

Die KABS beginnt ihren Kampf gegen Mücken schon früher als geplant

Im Sommerhalbjahr kann es im Freien schnell mal ungebetenen Besuch geben. Mücken sind dann oft in so großer Zahl in der Luft, dass viele Menschen das Weite suchen. Damit die Situation einigermaßen erträglich ist, gibt es seit 1975 die KABS, die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage. Ihre Mitarbeiter sind im Rheinabschnitt zwischen Bingen und Offenburg damit beschäftigt, Mücken auf biologische Weise zu bekämpfen. Und in diesem Jahr geht dieser Kampf deutlich früher los als sonst. Schon von heute an fliegen in der Süd- und Vorderpfalz die ersten Hubschrauber.