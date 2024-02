Info-Date am Abend: Nawalny-Witwe ruft zum Kampf gegen Putin auf und Stuttgarter "New Food-Festival" beginnt

per Mail teilen

Julia Nawalnaja hat heute vor dem Europaparlament gesprochen. Die Witwe des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny forderte einen noch entschlosseneren Kampf gegen Russland. Das und weitere Themen des Abends mit Moritz Braun.

Julia Nawalnaja hielt eine bewegende Rede. Sie appellierte an die Abgeordneten, den russischen Kriegsverbrecher Putin noch effizienter zu bekämpfen, als bisher. Sie wird immer mehr zur politischen Erbin ihres in russischer Lagerhaft gestorbenen Mannes.

Begräbnis am Freitag geplant

Der in russischer Haft gestorbene Kreml-Kritiker Alexej Nawalny soll morgen in Moskau begraben werden. Seine Witwe Julia Nawalnaja befürchtet nach eigenen Angaben Festnahmen von Trauergästen durch die Polizei. Schon nach Bekanntwerden von Nawalnys Tod am 16. Februar waren hunderte Menschen festgenommen worden

New Food Festival beginnt in Stuttgart

Es soll das nach eigenen Angaben größte Event dieser Art im deutschsprachigen Raum werden.