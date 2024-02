Info-Date am Abend: Cannabis wird teilweise legal und in Stuttgart wird ein Straßenbahn-Unfall untersucht

Der Bundestag hat eine kontrollierte Freigabe von Cannabis beschlossen. Die Abgeordneten haben mit einer deutlichen Mehrheit von 407 Stimmen für das Vorhaben der Teil-Legalisierung gestimmt - 226 Abgeordnete dagegen. Besitz und Anbau der Droge sollen zum 1. April für Volljährige unter Bedingungen legal werden. Erlaubt werden soll außerdem der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum. Zum 1. Juli sollen außerdem Clubs zum nicht kommerziellen Anbau möglich werden.

Welche Einschränkungen gibt es?

Der öffentliche Konsum soll unter anderem in Schulen, Sportstätten und in Sichtweite davon verboten werden - konkret in 100 Metern Luftlinie um den Eingangsbereich. In Fußgängerzonen darf bis 20 Uhr nicht gekifft werden. Minderjährige, die mit Cannabis erwischt werden, müssen an speziellen Präventionsprogrammen teilnehmen. Spätestens 18 Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes soll es eine erste Bewertung unter anderem dazu vorliegen, wie es sich auf den Kinder- und Jugendschutz auswirkt.

Welche Bedenken gibt es?

Warnungen kommen unter anderem von Medizinverbänden und von der Justiz. Der Deutsche Richterbund befürchtet eine massive Überlastung der Justiz durch die Teilfreigabe von Cannabis. Mit dieser Freigabe ist auch geplant, dass alle früheren Verurteilungen überprüft werden müssen. Wer damals nach dem alten Gesetz bestraft wurde und nach dem neuen Gesetz straffrei ausginge, soll nachträglich dafür freigesprochen werden. Der Verband der Kinder und Jugendärzte befürchtet, dass Cannabis an Kinder und Jugendliche durchgereicht werde. Verbands-Präsident Hubmann hat gesagt, der Kinder- und Jugendschutz funktioniere schon bei Alkohol und Nikotin nicht.

Wann kommt das Gesetz?

Das Gesetz kommt abschließend voraussichtlich am 22. März noch in den Bundesrat. Zustimmungsbedürftig ist es nicht, die Länderkammer könnte prinzipiell aber den Vermittlungsausschuss mit dem Bundestag anrufen und das Verfahren abbremsen.

Polizei Stuttgart untersucht Stadtbahnunfall

Nach dem Stadtbahnunfall am Vormittag in Stuttgart-Wangen hat die Polizei die Zahl der Verletzten nach oben korrigiert. Nach aktuellem Stand wurden 15 Menschen verletzt, zwei davon schwer. Die Polizei untersucht jetzt die Spuren an der Unfallstelle. Eine Bahn war auf eine andere aufgefahren, die stillstand. Laut Oberbürgermeister Nopper, der sich am Unfallort informiert hat, war es wohl einer der schwersten Unfälle in der Geschichte der Stuttgarter Stadtbahnen.