Info-Date am Abend: Internationaler Gerichtshof ordnet keinen Waffenstillstand im Gazastreifen an und Haftbefehl in St.Leon-Rot

Das höchste UN-Gericht in Den Haag ordnet zwar kein Ende des israelischen Militäreinsatzes im Gazastreifen an, aber mehr Hilfe für die Menschen dort. Dies und weitere Themen des Abends mit Gerhard Leitner.

Der Internationale Gerichtshof hat kein Ende des israelischen Militäreinsatzes im Gazastreifen angeordnet. Das höchste UN-Gericht forderte Israel in seiner Entscheidung aber auf, Tod und Zerstörung einzudämmen. Südafrika hatte das höchste UN-Gericht dazu aufgefordert, Israel anzuweisen, den Militäreinsatz im Gazastreifen zu beenden.

Palästinensischer Außenminister begrüßt Entscheid

Der Außenminister der palästinensischen Autonomiebehörde, Malki, sagte: "Die Richter des Internationalen Gerichtshofs sind von den Fakten und Gesetzen ausgegangen. Sie urteilten zugunsten der Humanität und des internationalen Rechts", hieß es in der Stellungnahme, die in Ramallah veröffentlicht wurde.

Netanyahu: Werden Kampf gegen Hamas fortsetzen

Der israelische Ministerpräsident Netanyahu sagte: "Sein Land werde den Kampf gegen die militant-islamistische Hamas im Gazastreifen fortsetzen. "Wir werden tun, was notwendig ist, um unser Land zu verteidigen und um unser Volk zu verteidigen".

Haftbefehl nach Tötungsdelikt in St-Leon-Rot

Gegen den 18-Jährigen, der gestern eine gleichaltrige Schülerin in St. Leon Rot im Rhein-Neckar-Kreis erstochen haben soll, ist Haftbefehl wegen Mordes erlassen worden. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Der Jugendliche konnte gestern nach seiner Flucht in Niedersachsen festgenommen werden. In dem Auto wurde ein Messer gefunden, die mutmaßlich Tatwaffe.