Info-Date am Abend: Steinmeier spricht mit Wirtschaftsvertretern über Rechtsextremismus und Anklage in Aserbaidschan-Affäre

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat heute Vertreter der Wirtschaft ins Schloss Bellevue eingeladen, um mit ihnen über rechtsextreme Tendenzen und den Zustand der Demokratie zu sprechen. Dieses und weitere Themen des Abends mit Gerhard Leitner.

"Wir brauchen jetzt ein breites Bündnis, quer durch die Bevölkerung", sagte Steinmeier. Nach seinen Gesprächen bezeichnete er die Ideologie der Rechtsextremen als "Gift für unsere Volkswirtschaft, für Arbeitsplätze und Wohlstand." Wer Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland entfernen wolle, werde das Land in den Ruin treiben. Steinmeier erinnerte daran, dass mehr als ein Viertel der Arbeit in Deutschland von denen erledigt wird, die die Rechtsextremen ausbürgern wollen.

Anklage gegen früheren CDU-Bundestagsabgeordneten aus Karlsruhe

Zwei frühere Unions-Bundestagsabgeordnete, darunter auch Axel Fischer aus Karlsruhe, stehen im Visier der Generalstaatsanwaltschaft München. Sie hat Anklage wegen Korruption gegen sie erhoben. Ihnen wird unter anderem Bestechlichkeit in der Zusammenarbeit mit Vertretern von Aserbaidschan vorgeworfen.

Dabei handelt es sich um die erste Anklage in der sogenannten Aserbaidschan-Affäre. Vertreter von Aserbaidschan hätten wiederholt versucht, Entscheidungen des Europarates zu beeinflussen, so die Generalstaatsanwaltschaft. Fischer habe 2011 angeboten, gegen Barzahlung für die Interessen des Landes zu arbeiten, so die Behörde. Er soll damals unter anderem einen Bestechungslohn von 21.800 Euro erhalten haben.