Info-Date am Abend: Zehntausende nehmen Abschied von Franz Beckenbauer und Kundgebungen gegen rechts in vielen Städten im Südwesten

Zur Gedenkfeier an den Ausnahme-Fußballer kamen neben Fans auch viele Prominente, Weggefährten und auch Bundeskanzler und Bundespräsident in die Münchner Allianz Arena. Beckenbauer war am 7. Januar im Alter von 78 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben.

Beckenbauer war "Glücksfall"

Bundespräsident Steinmeier sagte, Beckenbauers Können habe begeistert, sein freundliches Auftreten die Menschen gewonnen. Er sei vielen ein Vorbild gewesen. "Für uns alle war er ein Glücksfall."

