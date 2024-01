Info-Date am Abend: Niedersachsen hat keine Sandsäcke mehr und Zusammenführung des Nationalparks Schwarzwald

per Mail teilen

1,9 Millionen Sandsäcke hat Niedersachsen normalerweise auf Vorrat. Die sind nun wegen des Hochwassers alle weg. Aber andere Länder können helfen. Dies und weitere Themen des Abends mit Jenny Beyen.

Insgesamt 1,5 Millionen Säcke kamen unter anderem aus Nordrhein-Westfalen und Hessen. Auch aus Frankreich kommen jetzt Helfer mit einem mobilen Deich. Das alles zeigt, wie lange Niedersachsen schon mit dem Hochwasser zu kämpfen hat.

Das Wasser steigt wieder

Gerade steigen die Pegelstände wieder. Die Hochwasservorhersagezentrale sieht besonders im nordwestlichen Niedersachsen rund um Oldenburg zwischen Weser und Ems drohende Gefahren. Die Einsatzkräfte müssen derzeit vor allem die durchnässten Deiche beobachten und teils verstärken.

Nothilfefonds für Privathaushalte geplant

Niedersachsens Ministerpräsident Weil (SPD) kündigte einen Nothilfefonds für Privathaushalte an. Noch ist aber unklar, wie groß der Fonds sein soll und zu welchen Konditionen Betroffene daraus Geld bekommen können.

Zusammenführung des Nationalparks Schwarzwald

Zehn Jahre nach der Gründung des Nationalparks Schwarzwald will die Landesregierung den Nord- und Südteil miteinander verbinden. Aber die Fläche zwischen beiden Teilen gehört der Waldgenossenschaft Murgschifferschaft. Und die will ihren Besitz nicht einfach so verkaufen.