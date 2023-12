Info-Date am Abend: Tote und Verletzte bei Schüssen in Prag und Weihnachtsmärkte in BW und RLP wegen Sturms geschlossen

In Prag hat ein Mann mindestens zehn Menschen erschossen und weitere verletzt. Dies und weitere Themen des Abends mit Andreas Herrler.

Die Tat ereignete sich an der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität. Wie das Innenministerium mitteilte, ist auch der mutmaßliche Täter tot. Die Gegend um den Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Rettungskräfte sind vor Ort. Tschechische Medien berichteten, dass Studierende mit erhobenen Händen aus dem Gebäude geflohen sein sollen. Einige sollen sich in Unterrichtsräumen und in der Bibliothek eingeschlossen haben.

Tschechischer Präsident spricht Angehörigen Beileid aus

Der tschechische Präsident Petr Pavel hat den Angehörigen der Getöteten sein Beileid ausgesprochen. Er dankte den Bürgern beim

Kurznachrichtendienst "X" dafür, dass sie den Anweisungen der Sicherheitskräfte gefolgt seien.

Bauern protestieren in Stuttgart

Landwirte aus ganz Baden-Württemberg sind heute mit ihren Traktoren nach Stuttgart gekommen. Sie haben gegen die geplante Streichung von Steuervergünstigungen beim Agrardiesel und bei der Kfz-Steuer protestiert.

Weihnachtsmärkte schließen nach Sturmwarnungen

Es ist windig und stürmisch in Teilen Baden-Württembergs. Deshalb bleiben heute einige Weihnachtsmärkte geschlossen, beispielsweise der in Bühl im Kreis Rastatt, der Weihnachtsmarkt in Konstanz und der in Baden-Baden. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starken Sturmböen. Die Stadt Baden-Baden hat deshalb kurzfristig entschieden, den Christkindelsmarkt am Mittag zu schließen. Die Sicherheit von Gästen und Marktmitarbeitern habe höchste Priorität, hieß es.