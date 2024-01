Info-Date am Abend: Bundesinnenministerin Faeser schließt ein AFD-Verbotsverfahren nicht aus und Blitzeis für morgen in BW und RP erwartet

per Mail teilen

Innenministerin Faeser sagte dem SWR, dass die Möglichkeit eines AfD-Verbotsverfahrens gerade geprüft werde. Das Parteiverbot sei das „schärfste Schwert, das man zur Verfügung habe. Die Hürden dafür seien aber hoch.

Vorerst inhaltliche Auseinandersetzung

Zunächst gelte es für die demokratischen Parteien, sich inhaltlich mit der AfD auseinanderzusetzen. Es dürfe nicht der Eindruck entstehen, man rufe nach einem Parteiverbot, weil man argumentativ nicht weiterkomme.

Demos gegen Rechtsextreme

In den vergangenen Tagen sind zehntausende Menschen gegen die AfD in verschiedenen Städten auf die Straße gegangen. Anlass war der Bericht des Recherchenetzwerks "Correctiv". Es hat enthüllt, dass AfD-Funktionäre an einem Treffen von Rechtsextremen teilgenommen hatten. Dabei ging es um Pläne, Millionen Menschen aus Deutschland zu vertreiben – auch deutsche Staatsangehörige.

Blitzeis für morgen in BW und RP erwartet

In Baden-Württemberg gilt trotzdem Schulpflicht – wenn Bahnen und Bussen ausfallen und die Fahrt mit dem Auto nicht möglich ist, dürfen Schulkinder zu Hause bleiben. In Rheinland-Pfalz zählt es morgen nicht als Fehltag, wenn Kinder und Jugendliche wegen des Unwetters nicht zur Schule schaffen.