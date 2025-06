Info-Date am Abend, 20.12.2023: Innenministerin Faeser begrüßt die geplante EU-Asylreform und Zigarette ist wahrscheinlich Schuld am Brand in Frankenthaler Stadtklinik

Innenministerin Faeser lobt die EU-Einigung auf eine Reform des Asyl-Systems . Das und weitere Themen des Abends mit Gerhard Leitner

Das Asyl-System in der EU wird grundlegend reformiert, um die irreguläre Migration einzudämmen. Künftig soll es einheitliche Grenzverfahren an den EU-Außengrenzen geben. Geplant ist etwa ein deutlich härterer Umgang mit Menschen aus Ländern, die als relativ sicher gelten. Bis zur Entscheidung über den Asylantrag sollen die Menschen unter haftähnlichen Bedingungen in Auffanglagern an den EU-Außengrenzen untergebracht werden können. Darauf haben sich EU-Staaten, Parlament und Kommission geeinigt. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) begrüßte die Einigung.

Der Brand in der Stadtklinik Frankenthal am Montagabend ist möglicherweise durch heimliches Rauchen ausgelöst worden. Das hat die Staatsanwaltschaft dem SWR bestätigt. Zwei Patientinnen waren ums Leben gekommen.