Info-Date am Abend: Junge Alternative scheitert mit Klage gegen Einstufung und in BW sind immer mehr Menschen ohne Wohnung

per Mail teilen

Der Verfassungsschutz darf die Jugendorganisation der AfD, die Junge Alternative, als gesichert extremistische Bestrebung einstufen. Das hat das Kölner Verwaltungsgericht entschieden. Dies und weitere Themen des Nachmittags mit Ralf Hecht.

Laut Gericht hält die Junge Alternative an einem "völkisch-abstammungsmäßigen" Volksbegriff fest. Dies stelle einen Verstoß gegen die Menschenwürde dar. Zudem stellte das Verwaltungsgericht eine massive ausländerfeindliche Agitation der JA fest, die sich insbesondere gegen den Islam und Muslime richte. Asylbewerber und Migranten würden pauschal verdächtigt und herabgewürdigt. Einwanderer würden zudem als "Schmarotzer und kriminell" bezeichnet, erklärte das Verwaltungsgericht weiter.

AfD und Junge Alternative vorerst gescheitert

Die AfD und ihre Jugendorganisation scheiterten damit mit ihrer Klage gegen die Einstufung. Allerdings ist der Beschluss noch nicht rechtskräftig. Die AfD und die Junge Alternative können Beschwerde dagegen einlegen.

Politische Reaktionen auf das Urteil

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sieht den Rechtsstaat durch das Urteil gestärkt. "Die Entscheidung benennt deutlich, dass wir es mit einer massiven Menschenverachtung, mit Rassismus, mit Hass gegen Muslime und mit Angriffen auf unsere Demokratie zu tun haben", erklärte Faeser. "Dagegen werden wir auch weiter mit den Mitteln des Rechtsstaats vorgehen." SPD-Chefin Saskia Esken forderte die schnelle Umsetzung eines umfangreichen Maßnahmenpakets gegen Rechtsextremismus. "Nach dem Urteil besteht kein Zweifel mehr, dass Rechtsextremismus, rassistische Überlegenheits-Fantasien und völkische Gesinnung in der Jungen Alternative vorherrschen", sagte Esken den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Wir müssen jetzt das Demokratiefördergesetz beschließen, um Initiativen der Zivilgesellschaft langfristige Planungssicherheit zu geben."

Verbot ist wieder im Gespräch

Grünen-Chef Omid Nouripour forderte im Redaktionsnetzwerk Deutschland die Prüfung juristischer Schritte. Er will klären, wie man gegen „diese extremistische Gruppe vorgehen kann und ob die Voraussetzungen für ein Verbot vorliegen“. Die Linkspartei sieht durch die Gerichtsentscheidung den Weg für ein Verbot der Jungen Alternative geebnet.

Immer mehr Menschen in BW wohnungslos

Die Wohnungsnot in Baden-Württemberg nimmt zu. Nach Auskunft der Liga der freien Wohlfahrtspflege ist die Zahl der Menschen, die keine eigene Wohnung finden und deswegen Hilfe bei Beratungsstellen suchen, im vergangenen Jahr um etwa 300 gestiegen. Fast jeder dritte Betroffene lebte demnach in einer Notunterkunft, bei Bekannten oder auf der Straße. Als Gründe nennt die Liga die Inflation, gestiegene Mietpreise und Energiekosten. Sie kritisiert außerdem, dass die Zahl der Sozialwohnungen in Baden-Württemberg weit unter dem Bundesdurchschnitt liege.