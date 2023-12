Inflation und Konjunkturkrise? Egal: am Schenken wird nicht gespart

Egal, wie schlimm die Inflation alles verteuert hat. An den Geschenken zu Weihnachten wird nicht gespart – das sagt der Neuropsychologe und Konsumforscher Hans Georg Häusel in SWR Aktuell. Und er erklärt, warum wir Konsumflaute und Konjunkturkrise an Weihnachten ausblenden: "Es heißt ja immer, der Mensch sei egoistisch. Aber das stimmt nicht ganz. Eine ganz große Freude haben wir, wenn wir unseren Nächsten, die wir wirklich liebhaben, eine Freude machen können." Hier würde in der Regel nicht gespart. Im Gegensatz zu Pflichtgeschenken. "Es gibt ja immer Freunde oder Freundinnen, die einem was schenken aber nicht ganz so nahestehen. Und hier wird das Schenken zu Last, während es bei den Liebsten zur Lust wird." Und wenn etwas lästig wird, dann werde gespart oder geschaut, wo etwas günstiger zu bekommen sei. Warum wir auch beim Weihnachtsbraten trotz möglicher Geldsorgen keine Abstriche machen wollen, auch darüber hat der Konsumforscher Hans Georg Häusel mit SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel gesprochen.