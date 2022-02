Die Inflation lässt die Preise steigen, weil bei zu viel Geld im Umlauf die Scheine und Münzen automatisch an Wert verlieren. Das merken Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland besonders derzeit. Der "Finanztip"-Experte Saidi Sulilatu erklärt im Interview mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch, was sie in Zeiten steigender Preise tun können.