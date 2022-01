Inflation - wie riskant ist das wirklich, und was sollte die EZB machen?

per Mail teilen

Vieles wird teurer, zum Beispiel Lebensmittel und vor allem Strom, Gas und der Sprit fürs Auto. In den USA hat die Notenbank, die wichtigste der Welt, das "Problem Nummer 1" identifiziert: Die Inflation. Deswegen werden in den USA ab März wohl die Zinsen angehoben. Eine Kehrtwende der bisherigen Geldpolitik, die darauf gezielt hat, der Wirtschaft mit „billigem Geld“ durch die Krise zu helfen. Auch viele in Europa fordern nun, die Europäische Zentralbank EZB müsse für stabile Preise sorgen. Warum er zu diesen Mahnern gehört, erklärt der Wirtschaftsjournalist Professor Henrik Müller von der TU Dortmund im SWR-Aktuell-Gespräch mit Jonathan Hadem.