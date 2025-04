Indien-Pakistan-Konflikt: "Regelmäßige Entladungen"

Nach dem Terroranschlag im indischen Teil von Kaschmir wächst die Angst vor einer Eskalation zwischen Indien und Pakistan. Bei dem Anschlag am Dienstag wurden 26 Menschen getötet. Das Attentat löste eine diplomatische Krise zwischen beiden Ländern aus. Die indische Regierung hat alle pakistanischen Staatsbürger aufgefordert, das Land zu verlassen. Im Gegenzug hat Pakistan die Visa indischer Staatsbürger für ungültig erklärt. Auf beiden Seiten gab es heftige Proteste. An der Grenze soll es laut Berichten in der vergangenen Nacht zu Schusswechseln gekommen sein. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Leon Vucemilovioc berichtet ARD-Indien-Korrespondent Peter Hornung über die Lage in beiden Ländern und erklärt, warum er die aktuelle Krise einerseits als Teil "regelmäßiger Entladungen" im andauernden Konflikt zwischen Indien und Pakistan sieht, andererseits aber eine weitere Eskalation nicht auszuschließen ist.