Indien greift Ziele in Pakistan an: Droht ein Atomkrieg?

Rund um die indisch-pakistanische Grenzregion Kaschmir eskaliert der Konflikt zwischen beiden Ländern. Indien hat in der Nacht mehrere Ziele in Pakistan angegriffen. Die pakistanische Seite spricht von mindestens 26 Toten und hat eine Reaktion angekündigt. Ein erster Gegenangriff ist wohl auch schon erfolgt. Inzwischen zitiert die Nachrichtenagentur AFP Behördenangaben, die von Toten in einer Stadt auf der indischen Seite der Grenze sprechen. Über die Spannungen zwischen den beiden Atommächten hat SWR Aktuell-Moderator Andreas Fischer mit dem Neu-Delhi-Korrespondenten Peter Hornung gesprochen.