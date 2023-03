In Rheinland-Pfalz unterstützen die "Gemeindeschwestern Plus" betagte Menschen im Alltag

Rheinland-Pfalz baut die Unterstützung im Alltag für betagte Menschen aus

2015 als Pilotprojekt gestartet soll die „Gemeindeschwester Plus“ in Rheinland-Pfalz bis in drei Jahren flächendeckend eingeführt werden. Kern des Projekts ist es, dass Menschen über 80, die noch keine Pflege brauchen, möglichst lange und selbstbestimmt in ihren eigenen vier Wänden bleiben können. Petra Struth ist eine solche "Gemeindeschwester Plus" für die Mainzer Stadtteile Altstadt, Neustadt und Oberstadt. SWR Aktuell-Moderator Ralf Hecht hat sie einen Einblick in ihre Arbeit gegeben und ihm beschrieben, wie genau sie älteren Menschen ein selbstbestimmtes Leben zu Hause ermöglicht.