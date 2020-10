Renaissance des Rust Belt! Was ist aus Trumps Wahlkampfversprechen geworden? Es war eins der zentralen Wahlkampfversprechen von US-Präsident Trump im Wahlkampf 2016: Die Renaissance des Rust Belt, der Region zwischen den Großen Seen und Pennsylvania. Aber hat es funktioniert? Julia Kastein ist nach Mon Valley in Pennsylvania, südlich von Pittsburgh gefahren, um sich dort umzuschauen. mehr...