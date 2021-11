per Mail teilen

Angesichts steigender Coronazahlen fragen auch immer mehr Rheinland-Pfälzer nach Booster-Impfungen. Der Koordinator des Impfzentrums Koblenz, Olav Kullak, sagte im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch, derzeit kämen auch viele Menschen, die bis jetzt noch nicht ihre Erst- und Zweitimpfung erhalten haben. Das Impfzentrum in Koblenz ist eine von acht Einrichtungen dieser Art in Rheinland-Pfalz, in denen seit Mittwoch wieder gegen das Corona-Virus geimpft wird.