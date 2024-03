Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs: Auch Männersache

per Mail teilen

7.700 Menschen in Deutschland erkranken jedes Jahr an Krebs, der durch Humane Papillomviren ausgelöst worden ist. Diese HP-Viren sind der Hauptrisikofaktor für Gebärmutterhalskrebs - aber auch für andere Krebsarten. Heute, am Welt-HPV-Tag, hat SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph mit David Beck aus der Wissenschaftsredaktion über neue Erkenntnisse und alte Irrtümer gesprochen. Hören Sie im Audio, wie man sich auch ohne Sex infizieren kann und warum nicht nur Mädchen, sondern auch Jungen gegen HP-Viren geimpft werden sollten.