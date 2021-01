Die Diskussion rund um den Impfstart in Deutschland reisst nicht ab. Es gibt Kritik an einem "verpatzten Impfstart", ebenso wie daran, dass zu wenig Impfstoff bestellt wurde. Ein Vorwurf lautet zudem, man hätte nicht alles der EU überlassen sollen. Was sind nun die Unterschiede der beiden in Deutschland zugelassenen Stoffe von Biontech/Pfizer und Moderna, und wie weise ich meine Impfung überhaupt nach?